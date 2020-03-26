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Polis memurundan evde kalan yaşlılara duygulandıran sözler

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kaymakamlık bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

26.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:24
Polis memurundan evde kalan yaşlılara duygulandıran sözler
Bursa 'nın Büyükorhan ilçesinde kaymakamlık bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı. Gıda yardımı dağıtan bir polis memurunun 65 yaş üstü bir vatandaşa söylediği, yaşlı vatandaşlara nasıl davranılması gerektiğini bir kez daha öğretti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı tedbirlerini arttırırken, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Büyükorhan Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetleri dahilinde ilçede ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara ilçe merkezinde gıda paketleri; polis ve zabıta, köylerde ise jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evlerine teslim ediliyor.

Büyükorhan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' olarak ihtiyaçları dağıtan polis memurunun vatandaşla konuşması duygulandırdı. "Bu süreçte evden çıkmamanız" çok önemli diyen polis memuru, "Sizler bizim 'milli kültür hafızamızsınız.' Sağlığınız bizim için çok önemli bu süreçte evden çıkmayın. Gerekli ihtiyaçlarınız olduğunda hattımızı arayın, gerekli ihtiyaçlarınız karşılanacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükorhan, Bursa, Güncel

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