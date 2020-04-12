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Polis memurundan iç ısıtan kareler

Antalya'da bir polis memuru, sokakta yanına gelen iki köpeği simitle besledi.

12.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:47
Polis memurundan iç ısıtan kareler

Antalya 'da bir polis memuru, sokakta yanına gelen iki köpeği simitle besledi. Sosyal medyada paylaşılan o kareler görenlerin içini ısıttı.


Korona virüsle mücadele kapsamında insanlar evlerinde kalmaya devam ederken, aç kalan sokak hayvanları ise unutulmuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından "Sokak Hayvanları" konulu genelge kapsamında kentlerde valilikler ve belediyeler tarafından sokak hayvanları için düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılırken, Antalya'da bir polis memuru elindeki simidi sokakta gördüğü iki köpekle paylaştı. Antalya Emniyeti, o kareyi Twitter hesabından paylaştı. "Evde hayat var" başlığı ile yapılan paylaşımda, "Antalya Emniyeti herkesin evladı, toplumun sağlığı için görev yaparken sokağa çıkma yasağında dostlarımızın tamamen kimsesiz kalmalarına izin vermedik. Siz evde kalın, diğer her şey için biz sokaktayız" ifadelerine yer verildi.


Vatandaşlar fotoğrafın altına, "Güzel yürekli insan, tüm emniyet mensuplarını sizin nezdinizde kutluyorum, sizler cansınız" şeklinde yorumlarda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel
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