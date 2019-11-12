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Polis memurunu şehit eden alkollü sürücüye 20 yıl hapis cezası

İzmir'in Bergama ilçesinde "dur" ihtarına uymadığı trafik polisine aracıyla çarpıp şehit eden sürücü, yerel mahkemenin verdiği ve istinaf mahkemesinin onadığı 9 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:02Polis memurunu şehit eden alkollü sürücüye 20 yıl hapis cezası
'in ilçesinde "dur" ihtarına uymadığı trafik polisine aracıyla çarpıp şehit eden sürücü, yerel mahkemenin verdiği ve istinaf mahkemesinin onadığı 9 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şehit polis memurunun avukatı Halil Anıl Pala, gazetecilere yaptığı açıklamada 14 Şubat 2017'de meydana gelen olayla ilgili yargılanan sürücü Aytekin Uyanık'a Bergama Ağır Ceza Mahkemesince "bilinçli taksirle öldürme" suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verildiğini, kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından onandığını ifade etti.
Yaptıkları itirazlar sonrası Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararı verdiğini bildiren Pala, bozma kararında sanığın araçtaki arkadaşının kendisine "alkollü olduğunu ve yol üzerinde uygulama olabileceğini" hatırlatmasına rağmen araç kullanmaya devam etmesine dikkat çekildiğini ifade etti.
Kararda, 154 promil alkollü olduğu saptanan sanığın olay öncesi saatte 140 kilometre hızla kullandığı aracını yavaşlatmadığı ve kendisine "dur" ihtarında bulunan polis memuru Nedim Öner'e çarptığının bildirildiğini kaydeden Pala, bozma kararı sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdığını dile getirdi.
Tarafların kararla ilgili itirazlarının Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından reddedildiğini ve kararın onandığını kaydeden Pala, bu kararın trafik güvenliğini sağlamakla yükümlü polis memurlarının hayatını kaybettiği benzeri olaylar için emsal niteliğinde olabileceğine dikkati çekti.

Bergama, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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