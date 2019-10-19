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Adıyaman'da polis memurunu şehit eden PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman'da devriye gezen polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı 2 terörist, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

19.10.2019 09:24Adıyaman'da polis memurunu şehit eden PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay'ı(30) otomatik tüfekler ile ateş açarak şehit eden PKK'lı 2 terörist, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Sincik ilçe merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay ile ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken, PKK'lı teröristler tarafından otomatik tüfekler ile ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Uluçay, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

Şehit Taha Uluçay eşi ve 1,5 yaşındaki oğlu Tuğra Berk ile birlikte

ÇATIŞMA ÇIKTI, 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün gece merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen operasyonda çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lının Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu ortaya çıktı.


Taha Uluçay, Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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