Haberler » kultur-sanat » Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti - Haberler

Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun ziyaret için gittiği okulda down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

06.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:58Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti
Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun ziyaret için gittiği okulda down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Ziyaret sırasında down sendromlu 3. kademe öğrencisi Kadir Ant, zeybek bildiğini belirtmesi üzerine polis memuru Kadir Sümer bu oyunu kendisine öğretmesini istedi.
Ant ile Sümer'in birlikte oynadıkları zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Down sendromlu öğrenci ile polis memurunun zeybek oyunu güzel bir görüntü oluşturdu.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

11:22 Palandöken, toplamda 100 kilometreyi bulan pistleriyle sezona "merhaba" diyecek - Haberler
11:21 'Yaşam süresi uzadıkça demans riski artıyor' - Haberler
11:17 20 ayrı suçtan aranan şahıs Ilıca'da yakalandı - Haberler
11:17 Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor - Haberler
11:16 Yaşlı adam düştüğü 6 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu - Haberler
11:02 Davutoğlu'nun kurmayından dikkat çeken erken seçim tahmini: 2020'nin Kasım ayında erken seçim olabilir - Haberler
10:52 Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu - Haberler
10:38 Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak - Haberler
10:35 İran'da bir düğün salonunda doğal gaz sobası patladı: 11 ölü, 42 yaralı - Haberler
10:30 İstanbul'da otizmli çocuğa soyunma odasında işkence! Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
6.12.2019 11:24:04