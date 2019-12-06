Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ziyaret için gittiği okulda, down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİS MEMURUNA ZEYBEK ÖĞRETTİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında down sendromlu 3. sınıf öğrencisi Kadir Ant, zeybek bildiğini belirtmesi üzerine polis memuru Kadir Sümer bu oyunu kendisine öğretmesini istedi. Polis memurunu kırmayan tatlı çocuk, ortaya güzel görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Küçük çocukla polis memurunun zeybek oynadığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniyesi saniyesine kaydedildi.