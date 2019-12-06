Haberler » kultur-sanat » Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti - Haberler

Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

Samsun'da bir polis memurunun ziyaret için gittiği okulda, down sendromlu bir öğrenciyle zeybek oynaması yürekleri ısıttı.

06.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:07

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ziyaret için gittiği okulda, down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİS MEMURUNA ZEYBEK ÖĞRETTİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında down sendromlu 3. sınıf öğrencisi Kadir Ant, zeybek bildiğini belirtmesi üzerine polis memuru Kadir Sümer bu oyunu kendisine öğretmesini istedi. Polis memurunu kırmayan tatlı çocuk, ortaya güzel görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Küçük çocukla polis memurunun zeybek oynadığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniyesi saniyesine kaydedildi.

Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

Kültür Sanat, Güncel

Kaynak: AA


kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

13:06 TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Genel Kurulunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri) Hayırlı olmasını... - Haberler
13:06 Simav'da kaçak içki operasyonu - Haberler
13:05 Kiralık araçla gece hırsızlık ve kapkaç, cezaevinde son buldu - Haberler
13:05 Ölüme sürükleyen iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı - Haberler
13:02 Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa 2 yıl 2 ay hapis - Haberler
12:43 Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı - Haberler
12:12 Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı - Haberler
12:09 Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı - Haberler
12:00 Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı - Haberler
11:53 Seçim döneminde şoförlüğünü yapan şahıstan belediye başkanına yumruklu saldırı - Haberler
6.12.2019 13:20:56