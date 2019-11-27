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Polis memurunun kafasında şişe kırdığı iddia edilen Survivor Adem Kılıççı'dan ilk açıklama

Sarallar grubuna mensup iki arkadaşı ile gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darp ettiği iddia edilen Survivor Adem Kılıççı, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

27.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:33Polis memurunun kafasında şişe kırdığı iddia edilen Survivor Adem Kılıççı'dan ilk açıklama

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gece kulübüne gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. İddialara göre milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.

3'ER YIL HAPSİ İSTENDİ

Kılıççı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.

"ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDER"

Survivor şampiyonu, çıkan üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Hakkımda çıkan 'Polis memurunun kafasında cam şişe kırdı' şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Bahsi geçen olayın gerçekleştiği gün, eğlenmek için bir arkadaşımla gece kulübüne gittiğim doğrudur. Mekanda diğer arkadaşlarımla tesadüfen karşılaştım. Ancak olay olduğunda ben lavabodaydım. Benim olayla kesinlikle bir ilgim ve alakam yoktur. Kamera görüntülerinde de bu husus çok açık ve net görünmektedir. Aksine olayın gerçekleştiği yere geldiğimde tüm iyi niyetimle tarafları ayırmak ve ortamı sakinleştirmek için elimden geleni yaptım. Daha sonradan polis memuru olduğunu öğrendiğim arkadaşa da ilk yardımı uyguladım. Yapılan asılsız bu haberler şahsımı itibarsızlaştırmakta ve karalamaktadır. dava sonunda da beraatime karar verileceğine tüm yüreğimle ve iyi niyetimle inanıyorum. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmaması adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Unutmayın ki; adalet er ya da geç tecelli eder."

YAKIN DOSTLARI DESTEK OLDU

Öte yandan darp iddialarıyla gündeme gelen ünlü yarışmacıya Survivor'daki yakınarkadaşlarından destek mesajları yağdı. Bazı yarışmacılar, Adem Kılıççı'nın fotoğrafını Instagram hesaplarından yayınlayarak "Hak yerini bulacak" dedi.

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp ettiSurvivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti


Adem Kılıççı, Magazin

HABER YORUMLARI (1)
YÖNETMEN:Asıl surviver bu kadar iftiracıların arasında hayat sürdürebilmektir Adem. Sen zaten şampiyonsun sorun yok
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