Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis memurunun kaplumbağa duyarlılığı

Polis memurunun kaplumbağa duyarlılığı Polis memuru, yol ortasında gördüğü kaplumbağayı kenara aldı Görüntüleri izleyenler 'eviyle gezen kaplumbağaya ceza yok' esprisiyle gülümsedi İlçede kaydedilen bir başka görüntüde de kedi ile yılan kozlarını paylaştı Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye...

11.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:42
Polis memurunun kaplumbağa duyarlılığı
Polis memurunun kaplumbağa duyarlılığı
Polis memuru, yol ortasında gördüğü kaplumbağayı kenara aldı
Görüntüleri izleyenler 'eviyle gezen kaplumbağaya ceza yok' esprisiyle gülümsedi
İlçede kaydedilen bir başka görüntüde de kedi ile yılan kozlarını paylaştı
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen polis, sokağa çıkma yasağı kontrolleri esnasında yolda gördüğü kaplumbağayı yol kenara aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. İlçede çekilen bir başka görüntüde de kedi ile yılan kozlarını paylaştı.
65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı esnasında çekildiği öğrenilen görüntüde devriye gezen polis, yol ortasında bir kaplumbağanın olduğunu gördü.
Ekip aracını durdurup inen polis memuru kaplumbağayı alıp yol kenarında uygun bir yere bıraktı. Ekip otosundaki başka bir polis memuru tarafından o anlar cep telefonuyla kaydedildi. İç ısıtan görüntü sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler 'eviyle gezen kaplumbağaya ceza yok' esprisiyle gülümserken, polis memurunun duyarlı davranışı büyük takdir topladı.
Kedi ile yılanın düellosu
İlçe sokaklarında çekilen bir başka görüntüde ise kedi ile yılan karşı karşıya geldi. Kozların paylaştığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntüde kedi pençeleriyle yılana müdahale ederken, yılan ise hamleleriyle kediye karşılık verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdemli, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Yerel ››Polis memurunun kaplumbağa duyarlılığı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:46: Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis kovalamacasında yakalandı - Haberler 18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik