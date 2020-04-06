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Polis memurunun ölüğü kaza kamerada

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen polis memurunun kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

06.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:21
Polis memurunun ölüğü kaza kamerada

Kahramanmaraş 'ta yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen polis memurunun kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Yakup Karaca (50) yolun karşısına geçmek istediği anda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.


Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yakup Karaca'nın cenazesi, görev yaptığı Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak memleketi Hatay'ın İskendurun ilçesinde defin edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa
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