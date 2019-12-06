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Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak

Bursa'da kavga olayı ihbarının üzerine olay yerine giden ve kavgayı ayırmak isterken kendi silahıyla başından vurulan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan yakınları yasa boğulurken, ailesi talihsiz memurun organlarını bağışladı.

06.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:31

'da kavgaya müdahale eden ve çıkan tartışma sonucu beylik tabancasıyla başından vurularak ağır yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN GİTMİŞTİ

Yıldırım'a bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde bir grup vatandaş, inşaat malzemesi satışı yapan bir iş yerinde kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine Bursa'da görev yapan polis memuru Alaattin Özdemir, kavgaya müdahale etmek için olay yerine gitti. Kavga edenleri ayırmak için müdahale eden Alaattin Özdemir ile Murat D. arasında tartışma çıktı.

KENDİ SİLAHIYLA VURULDU

Tartışma sırasında polis memurunun belindeki silahı alan Murat D, Özdemir'in kafasına ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınırken, şüpheli Murat D. polis ekiplerince gözaltına alınarak Yavuzselim Karakolu'na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLEDEN ZOR AMA TAKDİR EDİLECEK KARAR

Yaralandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan ve hemen ameliyata alınan polis memurundan üzücü geldi. 3 gündür yoğun bakımda olan Alaattin Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti. Üzücü haberi alan ailesi yasa boğuldu. Özdemir'in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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CAVİD:Allah rahmet eylesin.
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