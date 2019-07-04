Polis memurunun şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

ADANA'da, 3 yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisine müdahalesi sırasında polis memuru Mustafa Yeli'nin (22) açılan ateş sonucu şehit edilmesine ilişkin görülen davada 14 yıl 5 ay hapis cezası alan firarı Osman Işıklı, yakalanıp, tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinin Çukurova Caddesi'nde terör örgütü PKK yandaşlarının 6 Kasım 2016 tarihinde düzenlediği korsan gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara girip kaçtı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yeli, bir sokaktan açılan ateşle yaralandı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeli, doktorların müdahalesine karşın şehit oldu.

Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu, 30 kişi hakkında dava açıldı. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, polislere ateş açan 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer şüphelisi Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten adam öldürme' suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa da 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 14 sanık ise serbest bırakılırken, hüküm giyen firari sanıklar Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan hakkında tutuklama emri verildi.

14 yıl, 5 ay hapis cezasıyla aranan Osman Işıklı, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi 958 Sokak'ta saklandığı evinde önceki gün yakalandı. Polis memuru Mustafa Yeli'nin şehit edildiği sokak gösterisinde çevreye pompalı tüfekle ateş ettiği belirlenen Osman Işıklı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Işıklı, cezasının infazı için cezaevine gönderildi.



- Adana