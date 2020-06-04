Polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir polis memurunun şehit olması, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

04.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:08
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir polis memurunun şehit olması, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.
Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Diğer zanlılardan 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. (22), T.A. (40) ve E.U. (30) ise tutuklandı.
Olay
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ve E.B. yaralanmıştı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erman Özcan şehit olmuş, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İran’da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Akademisyen Ceren’i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Karabük’te koronavirüs vaka sayısı 6’ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
İtalyan efsane Totti’nin eşi Ilary Blasi’nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi Haber
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Haberler››Güncel››Polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:03: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi - Haber 22:00: ANTALYA Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı - Haber 21:59: Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı - Haber 21:53: MALTEPE'DE SİLAHLI YARALAMA - Haber 21:53: Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım - Haber 21:21: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi - Haber 21:04: Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı - Haber 20:18: Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu - Magazin 18:59: Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı - Haber 16:46: Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı - Haber