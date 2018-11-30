Polis Memurunun Yaptığı Klip İzlenme Rekorları Kırdı

Zonguldak
'ta görev yapan polis memuru, müziğini ve yönetmenliğini kendi yaptığı klipte kendi oynadı. Klip kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kilimli
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Uğur Görmezöz, Karadeniz
'e özgü "Ah Dağlar" isimli türküyü kendi tarzıyla seslendirdi. Seslendirdiği esere klip de çeken Görmezöz, klibin hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu kendi yaptı. Klibi için "Özçekim Klip" tabiri kullanan Görmezöz'ün klibi ise kısa sürede adeta izlenme rekorları kırdı. Kentin çeşitli farklı bölgelerinde klip çekimlerini tamamlayarak müzikseverlerle paylaşan Görmezöz, "Pek denenmemiş bir proje olarak bir klip çekmeyi düşündüm. Zonguldak'ın eşsiz doğasını yine bir Karadeniz türküsünün sözlerini kullanarak yeniden müziğini yaptığım 'Ah dağlar' isimli esere sadece cep telefonumu kullanarak bu düşüncemi hayata geçirdim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
Karadeniz,Zonguldak