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ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi

ABD'de eli satırlı bir kadın, polis merkezinde bir başka kadını rehin almaya çalıştı. Saldırganın rehin almak istediği kadın, bir anlık boşluktan yararlanarak kurtuldu.Yaşanan anlar ise saniye saniye kaydedildi.

28.09.2019 16:57

ABD'de eli satırlı bir kadın, polis merkezinde elinde evrakla çıkışa doğru yürüyen kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı. Rehin alınmaya çalışılan kadın, eli satırlı saldırganı iterek kurtulurken; polis, satırlı kadını şok tabancasıyla bayıltarak gözaltına aldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kaliforniya'nın Monterey kentinde bulunan Salinas Polis Departmanı'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kadının polis merkezinin gişesinde işlem yapmakta olduğu görüldü.

ELİNDE EVRAKLA ÇIKIŞA YÜRÜYORDU

Elinde evrakla çıkışa doğru yürüyen kadın, eli satırlı bir kadın tarafından durduruldu. Sağ elinde satır bulunan saldırgan, kurbanın boynunu sol kolu ile tutarak onu polis merkezinin içine doğru sürükledi.

SALDIRGANIN BİR ANLIK BOŞLUĞUNDAN FAYDALANARAK KURTULDU

Durumu fark eden bir polis, arkadaşlarını ikaz etti, bu esnada saldırganın bir anlık boşluğundan faydalanan kadın, iterek saldırgandan kurtuldu. İçerideki odadan hızla dışarı çıkan polisler, ellerindeki şok tabancası ile kadını vurdu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtirken; saldırgan kadının neden böyle bir şey yaptığını açıklamadı.

ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, DHA, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

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