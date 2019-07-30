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Polis merkezine düzenlenen saldırıya 4 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyelerince polis merkezine yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılan ve 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

30.07.2019 13:20 Polis merkezine düzenlenen saldırıya 4 tutuklama
Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyelerince polis merkezine yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılan ve 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK üyeleri tarafından 24 Temmuz'da el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 4 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan A.E., D.O., M.A. ve M.A. tutuklanırken, S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Polis, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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