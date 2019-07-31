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- Polis Merkezine Girip Vurulmayı İstedi

- Polis merkezine girip vurulmayı istediNEW YORK - ABD'nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi.

31.07.2019 17:17
- Polis Merkezine Girip Vurulmayı İstedi
- Polis merkezine girip vurulmayı istedi
NEW YORK - ABD'nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi.
New York Polis Deparmanı tarafından atılan bir tweet'te, Brooklyn bölgesinde bir polis merkezine elinde uzun bir bıçakla Pazar sabahı yerel saatle 08.30 sularında giren şahsın, polislerden kendisini vurmasını istediği bildirildi. NYPD, 26 yaşındaki Starlin Lopez'in polis tarafından elektroşok tabancası kullanılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, New York, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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