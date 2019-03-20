Polis Merkezlerinde "Güven Masası" Kuruldu

Vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarını etkin ve hızlı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Polis
Merkezi Amirlikleri'nde "Güven masası" oluşturuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, polis merkezi amirliklerinin vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettikleri ilk yer ve ilk temas noktası konumunda olduğu vurgulandı.
Vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı bir şekilde alınıp hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirliklerinin dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılabilmesi, polis ile halk ilişkilerinin üst seviyelere taşınması ve daha iyi iletişim kurulması, vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebileceği, güvenlikle ilgili kaliteli ve iyi hizmet alabileceği yerler haline getirmek amacıyla ilk etapta Taksim
ve Çarşı Polis Merkezleri ile Akçaabat
, Arsin
, Çarşıbaşı
, Of, Sürmene
ve Tonya
polis merkezi amirliklerinde, "Güven Masası" kurulduğu belirtildi.
Ülke genelinde başlatılan uygulamanın Trabzon
genelinde de hayata geçirildiği bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
Kaynak: AA