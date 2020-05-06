Haber, Son Dakika, Haberler

POLİS MERKEZLERİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ BÖYLE ALINIYOR

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşla sürekli temasta bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görevlerine araçlarından kıyafetlerine kadar en iyi şekilde hazırlanarak çıkıyor.

06.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:01
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşla sürekli temasta bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görevlerine araçlarından kıyafetlerine kadar en iyi şekilde hazırlanarak çıkıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan tüm birimlerindeki araçlar sabah saatlerinde göreve çıkmadan önce koruyucu kıyafetler içindeki görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. Daha sonra polisler, araçlara binerek görev yerlerine gidiyor. Her gün çok sayıda vatandaşın şikayet ya da bir sorunu için gittiği polis merkezlerinde de koronavirüs önlemleri üst seviyede alınıyor. DHA ekibi Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir gün geçirerek çalışmaları yerinde izledi. Hem dışarda hem içerde görev yapan tüm polisler ise maske takıyor, sosyal mesafe kuralına uyuyor. Beylikdüzü Polis Merkezi'ne gelen vatandaşların bahçe kapısından girişinde önce ateşleri ölçülüyor, daha sonra da el ve ayak dezenfektanı yapılıyor. Binaya girildiiğinde ise onları cam koruyuculu bölmede bulunan polis memuru şikayeti dinleyerek, yine bu bölümden ifade alma odasına gönderiyor. Vatandaşla ifade alan memur arasında sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Öte yandan burada da ifade alan memurun önü tamamıyla cam koruyucuyla kapalı.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, polis araçlarının yanı sıra tüm şubeler, polis merkezleri ve nezarethanelerin her gün düzenli olarak dezenfekte edildiğini, koronavirüs önlemlerine sıkı şekilde uyulduğunu söylediler. POLİS MERKEZLERİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ BÖYLE ALINIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran’da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Süper Lig’in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Haberler››Güncel››POLİS MERKEZLERİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ BÖYLE ALINIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: Selçuklu'da çocuk parkları yeniden dezenfekte ediliyor - Haber 15:03: Korona virüs bu ilçeye uğramadı - Haber 15:02: Müftülükten makale yazma yarışması - Haber 15:02: Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi - Haber 15:02: Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Riyaz Naikoo öldürüldü - Haber 14:41: Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz - Magazin 14:35: Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu - Haber 14:02: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 12:56: Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü - Spor 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler