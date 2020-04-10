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Polis noktasında pastalı kutlama

Mersin'in Tarsus ilçesinde Gazeteciler Cemiyeti, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümünü kontrol noktasında görevli polislerle birlikte sosyal mesafe gözetilerek pasta kesimiyle kutladı.

10.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:12
Polis noktasında pastalı kutlama
Mersin'in Tarsus ilçesinde Gazeteciler Cemiyeti, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümünü kontrol noktasında görevli polislerle birlikte sosyal mesafe gözetilerek pasta kesimiyle kutladı.

6-12 Nisan Polis Haftası dolayısıyla 10 Nisan günü, gişelerden geçen araçlardakilerin ateş ölçümü ve seyahat izin ve diğer evraklarının kontrol edildiği Tarsus Batı gişelerindeki Polis kontrol noktasında Tarsus Gazeteciler Cemiyeti ve Polis Teşkilatı logolu pasta kesildi. İlçe Emniyet Müdürü Elbir tarafından 10 Nisan dolayısıyla, görevli bayan personele ve gişelerden geçen araçlara çiçek verilerek, şeker uzatıldı.

Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Dolaşmaz, Başkan Yardımcısı Emre Geçim ve dernek yönetimi tarafından organize edilerek sosyal mesafe ve diğer tedbirler gözetilerek gerçekleşen Polis Günü kutlama törenine Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal, Emniyet Amiri Kamuran Durak ve kontrol noktasında görevli personel katıldı.

10 Nisan Polis gününe özel hazırlanan logolu pastayı kesen İlçe Emniyet Müdürü Elbir, "Öncelikle tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Emniyet ve basın birlikte çalışıyor. Bizler diğer kontrol noktalarında da olduğu gibi burada da tüm teşkilatımızla görevdeyiz. Törenin kapalı bir yerde yapılması yerine Korona virüs tedbirleri kapsamında, uygulama noktasında görevli arkadaşlarımızla birlikte açık havada yapılmasını tercih ettik. Bu vesile ile şehadete ermiş teşkilat mensuplarımızı saygı ile anıyor ve zaman mefhumu gözetmeksizin görevinin başında olan tüm çalışma arkadaşlarımızın 10 Nisan Polis Haftasını da kutlamak istiyorum " dedi.

Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dolaşmaz, "Polis haftası dolayısıyla 10 Nisan Polis gününde sizlerle birlikte olmaktan şeref duyuyoruz. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu Korona virüs salgın mücadelesinde 7/24 görev yapan Polislerimize minnettarız. Biz Basın mensupları olarak, vatandaşlarımızın gerekmedikçe Evlerinden Çıkmamasını istiyoruz. Sizlerde vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesinde fedakarca çalışmaktasınız. Bu konuda gösterdiğiniz gayretlerden ötürü de tekrar teşekkür eder, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 10 Nisan Polis gününüzü kutlarız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Tarsus, Polis, Güncel
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