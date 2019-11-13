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Polis, öğrencileri maça götürdü

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Çorlu İlçesinde öğrenim gören 24 ortaokul öğrencisi geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izledi.

13.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:48Polis, öğrencileri maça götürdü
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Çorlu İlçesinde öğrenim gören 24 ortaokul öğrencisi geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe- maçını İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izledi.

Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün öncülük yaptığı, Çorlu Belediyesi ve Çorlu Fenerbahçeliler Derneği'nin desteklediği organizasyonda, futbol müsabakasını keyifle izleyen öğrenciler, unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler. - TEKİRDAĞ

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Emniyet Müdürlüğü, Kasımpaşa, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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