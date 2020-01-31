POLİS OKULLARINDA "UYUZ" TATİLİ

İSTANBUL'daki polis okulunun ardından İzmir ve Samsun 'da bulunan polis meslek yüksek okulların da uyuz vakasının görülmesi üzerine 10 gün süreyle tatil edildiği öğrenildi.

Sarıyer 'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu ve Samsun'daki 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki bazı öğrencilerde uyuz hastalığı tespit edilmesine üzerine okulların 10 gün tatil edildiği belirtildi. Okullarda eğitim gören polis adaylarında tespit edilmeye başlayan uyuz hastalığının önüne geçmek için okul yönetimleri tarafından alınan kararla, okul, yurt ve lojmanlarının boşaltılıp ilaçlamaya alındığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sarıyer'deki okuldan görüntüler