Polis okuluna 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis
Meslek Yüksekokullarına yeni eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.
Adaylar ön başvurularını 5-19 Ağustos tarihleri arasında polis akademisinin internet adresinden e-devlet şifresi ile kullanarak yapabilecek.
Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:
T.C. vatandaşı olmak
Lise ve dengi okul mezunu olmak
18-25 yaş aralığında olmak
2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olmak
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150 ham taban puan almış olmak.Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş şartları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisinin "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
(İHA)