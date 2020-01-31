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POLİS OKULUNDA UYUZ TATİLİ

SARIYER'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

31.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:19POLİS OKULUNDA UYUZ TATİLİ

SARIYER'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulda eğitim gören bazı öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 10 gün tatil edildi. Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerin çıkışı



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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