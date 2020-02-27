Haberler » Güncel » Polis, olay yeri incelemede kullanılan eldivenle kuzuya süt içirdi - Haber

Polis, olay yeri incelemede kullanılan eldivenle kuzuya süt içirdi

Polis, olay yeri incelemede kullanılan eldivenle kuzuya süt içirdiBALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri devriye görevi sırasında buldukları kuzuyu, emniyet amirliğine götürerek, olay yeri incelemede kullanılan eldivenin içerisine koydukları sütle doyurdu.

27.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:34
, olay yeri incelemede kullanılan eldivenle kuzuya süt içirdi
BALIKESİR'in ilçesinde polis ekipleri devriye görevi sırasında buldukları kuzuyu, emniyet amirliğine götürerek, olay yeri incelemede kullanılan eldivenin içerisine koydukları sütle doyurdu. , kamera kayıtlarından belirlenen sahibine teslim edildi.
Savaştepe Emniyet Amirliği ekipleri, saat 03.00 sıralarında devriye görevi yaparken tren garı önünde bir kuzu buldu. Sahibine ulaşılamayan kuzu, Savaştepe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Aç olan kuzuya, polisler olay yeri incelemede kullanılan eldivenin içerisine süt koyup içirdi. Kuzu geceyi emniyette geçirdi.
Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarından kuzunun Cumhuriyet Mahallesi Osmancık Sokak'ta oturan Asiye Alkan'a (70) ait olduğunu tespit etti. Polisler, Asiye Alkan'ın evine giderek kuzuyu teslim etti.
Kuzusunun kaybolduğunu sabah fark ettiğini anlatan Asiye Alkan, "Ben artık kuzudan umudu kesmiştim. Daha 6 günlük olan kuzunun kaybolduğunu bile daha yeni anladım. Allah razı olsun polislerimizden. Başımızdan eksik etmesin. Kuzumuzu bize getirdi" dedi.
Polis, olay yeri incelemede kullanılan eldivenle kuzuya süt içirdi

Savaştepe, Polis, Kuzu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:35:12