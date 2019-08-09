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POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DARP EDİP, DÖVİZLERİNİ ÇALDILAR

Fatih'te iş hanına polis olduklarını söylerek giren 4 şüpheli, Libya uyruklu iş insanını darp ederek, çekmecede bulunan 2.2 milyon lira değerinde dövizi alıp kaçtı.

09.08.2019 12:26 POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DARP EDİP, DÖVİZLERİNİ ÇALDILAR

Fatih'te iş hanına polis olduklarını söylerek giren 4 şüpheli, Libya uyruklu iş insanını darp ederek, çekmecede bulunan 2.2 milyon  lira değerinde dövizi alıp kaçtı. Şüphelilerden 1'inin  vatandaşlar tarafından kaçarken yakalandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş hanına girerken ve kaçarken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih Sekmanlar Sokak'ta bulunan bir iş hanında 25 temmuz tarihinde meydana gelen olay, edinilen bilgilere göre şöyle gelişti: İş hanında bulunan tekstil dükkanına polis olduklarını söyleyerek 4 kişi içeride arama yapacaklarını söyledi. Sözde arama sırasında çekmecedeki paraları gören şüphelileri Libyalı Hatem A.G 'yi önce dövdü, daha sonra paraları alarak kaçtı. Olay sırasında handa çıkan kargaşa sırasında şüphelilerden Hamza G.(22) vatandaşlar tarafından  yakalandı. Diğer şüphelilerin 2 milyon 222 bin lira değerinde dövizi alarak kaçtıkları  tespit edildi.

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği bağlı polisler tarafından yakalanan Hamza G',  ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Yiğitcan B.(22) ile Rıdvan B.(24)  Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Hamza G.'nin adam yaralama ve sahte belge kullanmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza G. tutuklanırken, Yiğitcan B. ve Rıdvan B. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Şüphelilerin gelişi
-İçeri girişi
-Kaçışları
-Arkalarından kovalayanlar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


- İstanbul

Libya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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