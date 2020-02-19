'Polis' olduklarını söyleyerek gasp yapan 4 İranlı tutuklandı

TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi'nde Makedonya plakalı 2 aracı, kendilerini polis olarak tanıtarak durdurup, içlerindekileri gasp eden 4 İranlı, İstanbul 'da yakalandı. Üzerlerinden 10 bin Euro çıkan İranlılar, tutuklandı.

Marmara Ereğlisi Sultanköy mevkisinde 6 Aralık 2019 ile 14 Şubat 2020 tarihlerinde yaşanan olaylarda, Makedonya plakalı 2 araç, kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından durduruldu. Araçlar ile içlerinde bulunanların paralarını gasp eden 4 kişi kaçtı. İhbar üzerine soruşturma başlatan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin 34 SA 9842 plakalı otomobili kullandığını belirledi. Yapılan takip ile otomobilin İstanbul'da olduğu saptandı. Jandarma, park halinde bulduğu otomobilin yanına gelen İranlı bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinin ardından 3 İranlı da yine İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tekirdağ'a getirilen M.R.Z., R.V.D.0., H.J. ve H.E. adlı İranlılar'ın üzerine 10 bin Euro ile araçların kontak anahtarları bulundu.

Mağdurlar tarafından da teşhis edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.