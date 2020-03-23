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Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi

Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polise yakalanmamak için ağaçlık alanlarda toplanan 65 yaş üstü yaşlılar polislerin sıkı denetiminden kaçamadı. Yaşlıları uyaran polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" tepkisini göstererek kolonya sıkarak evlerine gönderdi.

23.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:28

Her yerde olduğu gibi Karabük 'te de uygulanan 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulması için kente İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde denetimleri sıklaştırdı.

POLİSLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Merkeze bağlı Karabük mahallesinde Soğanlı çayı kenarında bulunan ağaçlık alanlarda yaşlıların bir araya geldiği ihbarı üzerine motosikletli yunus ekipleri harekete geçti.

POLİS "ÖLMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?" TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Çalılıklar arasında oturan yaşlıların kimlik kontrolünü yapan ekipler, 65 yaş üstü olduğunu tespit ederek, "Beyefendi niye sokaktasınız, uyarılara niye uymuyorsunuz? Ortalık hastalık kaynıyor siz niye dışarıdasınız. Ölmek mi istiyorsunuz?. Amacınız ne. Etraftakilere de kendinize de bulaştıracaksınız. 65 yaş üzeri sıkıntılı. Hastalık kapma oranınız çok yüksek. İhtiyacınız olduğu zaman 155'i, 184'ü, 156'yı arayacaksınız, yardım isteyeceksiniz" diyerek uyarılarda bulundu.

KOLONYA SIKARAK EVLERİNE GÖNDERDİ

Polisin uyarısı karşısında sessiz kalan 2 yaşlının kimlik bilgilerini alan ekipler, daha sonra kolonya sıkarak evlerine gitmelerine istedi.

Polis ’Ölmek mi istiyorsunuz?’ diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Karabük'te Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Karabük, Polis, Güncel

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