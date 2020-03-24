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Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı

Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı Adana'da polis korona virüs nedeniyle sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları önce anonsla uyardı, sonra tek tek toplayıp evlerine götürdü Polis sokakta gezerek sık sık "65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı var ancak...

24.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:43
Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı
Adana 'da polis korona virüs nedeniyle sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları önce anonsla uyardı, sonra tek tek toplayıp evlerine götürdü
Polis sokakta gezerek sık sık "65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı var ancak kendi sağlığımız, başkaların sağlığı için gerekmedikçe 65 yaş altı vatandaşlarımız da sokağa çıkmasın" diye anonslar yaptı
ADANA - Adana'da polis korona virüs nedeniyle sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları önce anonsla uyardı sonra tek tek toplayıp evlerine götürdü.
Yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Yasağın başlamasından itibaren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm ilçelerde teyakkuza geçerek yasağın uygulanması için çalışma başlattı.
Polis, Adana'nın en uzak ilçeleri olan Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ'da bile sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ile mücadele ediyor. Bu kapsamda sokak sokak gezen polisler önce polis aracından "65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı var ancak kendi sağlığımız, başkaların sağlığı için gerekmedikçe 65 yaş altı vatandaşlarımız da sokağa çıkmasın" diye anonslar yaptı. Daha sonra da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek toplayarak polis aracıyla evlerine götürdü.
Polisin sokaktaki denetimi devam ediyor. Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı

Kaynak: İHA

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Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı
Etiketler : Adana, Polis, Genel

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