Haberler» Dünya» Haber

Polis operasyon; o kahvaltı yaptı

Avustralya'da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine uyuşturucu baskını düzenlendi.

08.08.2019 12:46 Polis operasyon; o kahvaltı yaptı
Avustralya'da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine uyuşturucu baskını düzenlendi. Şüphelinin, baskın sırasında polis tarafından evinin aranmasına aldırış etmeden kahvaltı yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesindeki bir sahil kasabası olan Palm Beach'te meydana geldi. Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında 75 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskına dair paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında bir polis memurunun evde bulduğu nakit paraları masanın üzerine dizdiği ve diğer memurların da evde arama yapmaya devam ettiği görüldü. 75 yaşındaki yaşlı adam ise bunlara aldırış etmeden, mutfak masasında kahvaltı yapmaya devam edip, kahvesini yudumladı.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, eve yapılan baskın sonucu yaklaşık 9 bin dolar nakit, 1.25 kilogram uyuşturucu ve cephane bulunduğu belirtilerek; yaşlı adamın 'uyuşturucu tedariki', 'uyuşturucu bulundurma' ve 'uyuşturucu kaçakçılığı' ile suçlandı duyuruldu. Yaşlı adamın duruşması 2 Eylül'de Coolangatta Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


Avustralya, Queensland, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
13:19   KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ı barış ve iş birliği alanı haline getirelim
13:06   Florür gençlerde böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir
13:00   Bakan Akar Gücümüz test edilmesin, yanlış hesap yapılmasın - 1
12:58   Şam'dan güvenli bölgeye tepki: ABD-Türkiye anlaşması Suriye'ye küstahça bir saldırı
12:58   Ali Babacan: Hür, müreffeh, mutlu bir toplum için çalışmaları sürdürüyoruz
12:50   Bakan Akar: Gücümüz test edilmesin, yanlış hesap yapılmasın
12:46   Polis operasyon; o kahvaltı yaptı