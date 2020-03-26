Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor - Haberler

Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

26.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:00
Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor
DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Sürücü ve yolcuları alınan korona virüs tedbirleri çerçevesinde bilgiler veren trafik ekipleri, özellikle sürücüleri yolcuların toplu taşıma araçlarında oturma düzeni konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyada binlerce can alan Türkiye'de ise yayılmasının önüne geçebilmek için alınan önlemler çerçevesinde toplu taşıma araçlarına da düzenleme getirildi. Yapılan düzenlemeyle ilgili olarak yayınlanan genelgeye göre; Toplu taşıma araçlarında İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Bu genelge çerçevesinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belediye halk otobüsleri ve ilçelere yolcu taşıyan dolmuş ve minibüslerde denetleme yaptı. Korona virüs salgınına karşın maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında yolcuların oturma düzenlerini kontrol ederken, araçlarında sigorta, muayene kontrolü yaptı. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Korona virüs salgını dolayısıyla insanların toplu taşıma araçlarını kullanmamaları ve toplu taşıma araçlarındaki boşluklar da dikkatlerden kaçmadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:47: Covid-19'dan bin kişinin öldüğü New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a: Ahlaksızca hesap yapıyorlar - Haberler 10:46: Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı - Haberler 10:45: Hakkari'ye giriş yapanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor - Haberler 10:42: Ekipler, yavru köpekler için seferber oldu - Haberler 10:41: Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri - Haberler 10:31: Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti - Haberler 10:26: İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:58: Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi - Haberler 09:47: Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı - Haberler 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak