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Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK'te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:57 Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK'te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde'de meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis memuru Sezer A. (28) idaresindeki polis otosu ile Aydın E. (35) yönetimindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Karabük, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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