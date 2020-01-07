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Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Karabük'te devriye görev yapan ekip otosuyla bir araç çarpıştı.

07.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:45 Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı
'te devriye görev yapan ekip otosuyla bir araç çarpıştı. Kazada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sezer A. yönetimindeki ekip otosu, 2 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan E. yönetimindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın E. yönetimindeki hafif ticari araç yol kenarına devrilirken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polise verdi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. - KARABÜK

Karabük, Aydın, Polis, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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