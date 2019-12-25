Haberler » 3. Sayfa » Polis otosu kovaladığı şüpheli araçla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Haberler

Polis otosu kovaladığı şüpheli araçla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı.

25.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:08 Polis otosu kovaladığı şüpheli araçla çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
'nin ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri 34 LJ 9194 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonucunda iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polis aracında bulunan 2 kişi ile şüpheli araçta bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken şüpheli araçta bulunan M.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, araçta yapılan incelemede sahte plaka kullanıldığı tespit edilirken, araç içerisinde gerçek plaka da bulundu. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. - KOCAELİ

Barış Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:16   Gönen'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
14:16   İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Yılbaşından bugüne kadar 42.2 milyon kök kenevir ele geçirdik" - Haberler
14:16   MHP'li Aydın'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haberler
14:16   Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Haberler
14:15   Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı - Haberler
14:04   Mansur Yavaş - Sinan Aygün tartışmasına Davutoğlu'nun partisinden ilk yorum: Yabancı yatırımcıyı kaçırır - Haberler
14:03   Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik - Haberler
13:52   CHP, 46. ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti - Haberler
13:30   Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı - Haberler
13:28   Son dakika: 2011'de Kanal İstanbul'u eleştiren Bahçeli'den yeni açıklama: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız - Haberler
25.12.2019 14:24:23