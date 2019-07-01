01.07.2019 12:09
Haberler » Güncel » Haber

Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

SAMSUN'un Terme ilçesinde geri manevra yapan polis otosuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde geri manevra yapan Polis otosuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Terme İlçesi'nde dün meydana gelen kazada, Samsun-Ordu karayolu kenarında geri manevra yapan 55 A 9257 plakalı polis otosuna İsa Kuru'nun kullandığı 16 DC 244 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsa Kuru yaralandı. Polislerin çağırdığı sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla Terme Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Yaralı sürücü ifadesinde Bursa'dan Ordu'ya gittiğini kaza esnasında ise bacağının uyuştuğunu, orta şeritten emniyet şeridine geçerken geri gelen polis aracını fark etmediğini ve kazanın bu şekilde olduğunu belirtti.


- Samsun
Kaynak: DHA
samsun , terme , polis , kaza , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12 Sarısungur'da kupa heyecanı başladı
14:12 Ormanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK buldu
14:12 Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil öldürüldü
14:11 Sabahattin Ali 29'uncu Kültür Günleri'nde anıldı
14:10 SİVAS 5 çocuk annesi, kene kurbanı oldu
14:10 MERSİN Katil zanlısı eski koca Hakaret edince sinirlerime hakim olamadım
14:10 RİZE Saklı cennet; 'Aşıklar Şelalesi'