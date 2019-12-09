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Polis otosunu kaçıran şüpheli ve diğer 3 şebeke üyesi tutuklandı

Aydın'da, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kopyaladıkları 74 kredi kartından 135 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve aralarında Konya'da sivil polis aracını kaçıran Süleyman Y.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

09.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:44Polis otosunu kaçıran şüpheli ve diğer 3 şebeke üyesi tutuklandı
'da, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kopyaladıkları 74 kredi kartından 135 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve aralarında Konya'da sivil polis aracını kaçıran Süleyman Y.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Yenidörtyol mevkiindeki bir benzin istasyonunun bahçesinde bulunan kamu bankası ATM'lerine kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edildi. E.G.'nin 2 bin TL, M.P.'nin de bin 500 TL'sinin kendilerinden habersiz olarak çekilmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 74 mağdurun 135 bin TL dolandırıldığını tespit etti. Saatler süren güvenlik kamerası incelemelerinden yola çıkan polis ekipleri, Aydın'da kopyaladıkları kartlarla Denizli ve İzmir'deki ATM'lerden para çeken 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin Afyonkarahisar'da olduğunun tespit edilmesi üzerine, Aydın polisinin koordinesinde İzmir ve Afyonkarahisar ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Süleyman Y., Murat Y., Azat A. ve Ömer A., sorgulanmak üzere Aydın'a getirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, Süleyman Y.'nin Konya'da işlem yapmak için polislerin araçtan inmesini fırsat bilerek sivil polis otosunu kaçıran gözaltındaki şüpheli olduğu belirlendi. Hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Y. ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Siber Suçlarla Mücadele, Aydın, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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