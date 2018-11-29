Polis Otosunun Çarptığı Çocuk Son Yolculuğa Uğurlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, uygulama noktasından kaçan otomobili kovalayan polis aracının çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, son yolculuğa uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Akyıldırım'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yakakaya köyüne getirildi.
Akyıldırım için köy camisinde düzenlenen törende babası Hüseyin Akyıldırım, taziyeleri kabul etti.
Ömer Faruk Akyıldırım'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, çocuğun yakınları ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve vatandaşlar katıldı.
- Olay
Gerede'de, 6 Kasım'da, D-100 kara yolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşanmış, şüphelinin kullandığı aracın solundan geçmek isteyen polis otosu, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpmıştı.
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ömer Faruk Akyıldırım'ın, 14 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmişti.
Bolu,Gerede,Polis
29 Kasım 2018 Perşembe 15:19