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Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor Kilis'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.

22.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:28
Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor
KİLİS - Kilis 'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tedbirler aldı. Yaşlıların yoğunlukta oturdukları park ve bahçeleri kontrol ederek, 65 yaşının üzerinde olanları evlerine gönderen polis, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olanların evlerinden dışarı çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle evlerine gitmelerini istiyor. Bazı yaşlılar, evlerine giderken, bazıları da karardan haberleri olmadığını ifade ettiler. Bir yaşlı vatandaş uygulamanın doğru olduğunu, kararı desteklediklerini ifade etti. Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kilis, Polis, Genel

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