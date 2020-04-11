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Polis pazara bisikletiyle gelen çocuğu evine bıraktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, pazara bisikletiyle gelen çocuğu, ekip aracıyla evine bıraktı.

11.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:13
Edirne 'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, pazara bisikletiyle gelen çocuğu, ekip aracıyla evine bıraktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında halk pazarına girişi tek noktadan sağladı.
Bu noktadan pazara giren vatandaşların vücut ısıları ölçüldü, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı kişilerin pazara girişlerine izin verilmedi.
Bu arada polis ekipleri pazara bisikletiyle gelen bir çocuğu, bisikletiyle birlikte ekip otosuyla evine götürdü.
Polis , çocuğun vücut ısısını da ölçtü. Polis pazara bisikletiyle gelen çocuğu evine bıraktı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Polis, Güncel
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