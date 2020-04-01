Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerinin başlaması üzerine polis, PTT şubeleri önünde sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer kurdu.

01.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:40
Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerinin başlaması üzerine polis, PTT şubeleri önünde sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer kurdu.

Yeni tip koronovirüs salgını tedbirlerinin ardından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme bugün itibariyle başladı. Buna göre 1000 liralık destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak. Ayrıca PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.

Adana'da ise bugün ödemelerin başlamasıyla ihtiyaç sahibi aileler yardım paralarını çekebilmek için PTT şubeleri önünde sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya girdi. Polis , şubeler önünde kalabalık olacağının göz önünde bulundurarak sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyerler kurdu. Şubelerden para çekmeye gelen vatandaşlar bu sırayla teker teker kapı önünde ateşleri ölçüldükten sonra işlemlerini gerçekleştirdi.

'KALABALIK OLACAK DİYE KORKUYORDUK'

PTT önünde kalabalık içinde bekleyeceğinden korktuğunu ama polisin bariyer önlemiyle hem sosyal mesafenin korunduğunu hem de düzenli olarak işlemlerinin ilerlediğini belirten Yılmaz Bartek, 'Çok güzel bir tedbir örneği olmuş. Ayrıca bu yardım içinde devletimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Koronavirüsünden korunmak için polisin aldığı önlemi takdir ettiğini söyleyen Hatice Koşar ise "Bunların yanı sıra namaz kılalım, abdest alalım, Allah'a dua edelim. Sadece el yıkamakla olmaz" diye konuştu. Polisin aldığı önlem sayesinde sıranın düzgün ve sağlıklı ilerlediğini dile getiren Emine Ölkeli ise her zaman bu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem - Haber 15:37: Sağlıkçılara konaklama desteği - Haber 15:36: Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında - Haber 15:36: Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı - Haber 15:36: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi