Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti

Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar, polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.

02.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:45
Polis , PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar, polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.
Ödemelerin başlaması nedeniyle vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan PTT şubesi önündeki kalabalık polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar arasında ara ara sıra tartışmasına girenler oldu.
Polis ekiplerinin sık sık uyarılarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafeyi korumadı. Polis ekipleri de bariyerler kurarak izdiham yaşanmasına engel oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Polis, PTT, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:09: Mut'ta engelli genci darp edildi - Haberler 21:06: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haberler 21:04: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar - Haberler 21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?