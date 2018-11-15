Polis Ruhsatsız Silah Ararken Bıçak Buldu

15 Kasım 2018 Perşembe 11:10



15 Kasım 2018 Perşembe 11:10

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulamasında 38 adet kesici ve delici alet geçirildi.Sivas'ta genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile başta terör örgütü olmak üzere suç örgütlerinin muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği, ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletlerin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi amacıyla yurt genelinde 'Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması' yapıldı.Ekiplerin yivsiz tüfek imalathanelerinde, piroteknik satışı yapılan yerler ve av bayileri ile 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu kapsamına giren aletlerin satıldığı yerler ile asker ve polis malzemesi satışı yapılan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde 3 umuma açık iş yerine işlem yapılırken 37 şahıs sorgulandı. 3 şahıs hakkında da adli işlem yapılırken ruhsatsız silah ve tüfek arayan polisler 38 adet kesici ve delici alet ile 1 adet teleskopik cop ele geçirildi.Umuma açık eğlence yerlerinde 34 ekip ve 123 personelle yapılan denetimlerde 866 şahıs ve 9 adet araç sorgulanırken 117 umuma açık iş yeri kontrol edildi. - SİVAS