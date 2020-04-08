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Polis sahillerde denetim yaptı

HATAY (İHA) – Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri Korona virüs önlemleri kapsamında sahil ve parklarda da denetim yaptı.

08.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:52
Polis sahillerde denetim yaptı
HATAY (İHA) – Hatay 'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri Korona virüs önlemleri kapsamında sahil ve parklarda da denetim yaptı.

Korona virüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil ve sahil şeridine yakın olan parkların yanı sıra mahalle aralarındaki parklarda da denetim yaptı. Spor yapmak için sokağa çıkanları evlerine gönderdi.

Park ve spor alanlarının kullanılamayacağını söyleyerek vatandaşları uyaran polisler, devriyelerini gün boyunca sürdürdü. Vatandaşlar da polise çiçek verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Hatay, Polis, 3. Sayfa
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