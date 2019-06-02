Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu

Sivas'ta sürüsünden ayrılan 4 koyun 1 keçi Sivas- Erzincan yoluna çıktı. Kaçak sürü trafiği tehlikeye düşürünce sürücüler durumu polise bildirdi. Küçük sürüye ilk müdahaleyi trafik ekipleri yaptı. Koyunlar ve keçi yoldan çıkartılınca çalınma ihtimaline karşı bu kez konuyu asayiş ekipleri devraldı.

Polis ekipleri ile hayvanlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın neticesinde hayvanlar bir sitenin bahçesine alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla görevli ekipler, sahipleri bulunamadığı ve çalınmamaları için hayvanların başında nöbet bekledi.

Kaynak: İHA