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Polis, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gitti, banka işlemlerini halletti

Polis, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gitti, banka işlemlerini halletti İstanbul polisi, yeni tip korona virüs salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına giderek banka işlemlerini giderdi.

27.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:28
Polis , salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gitti, banka işlemlerini halletti
İSTANBUL - İstanbul polisi, yeni tip korona virüs salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına giderek banka işlemlerini giderdi.
Dünyayı etkisi altına alan ve giderek alanını genişleten yeni tip korona virüs ile ilgili mücadele tüm hızıyla sürerken, İstanbul polisi salgının en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına giderek ihtiyaçlarını giderdi. Türkiye'de yaşlıların evlerindeki ihtiyaçları için resmi kurum ve kuruluşlar seferber olurken, İstanbul polisi de korona virüsü nedeniyle evlerinde olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Üsküdar'da kronik rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören bazı yaşlıların banka işlemleri, bu kişilerin ayaklarına kadar giden polis ekiplerince karşılandı. Eyüpsultan'da ise yaş grubu nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaşlı bir kadının eve çağırdığı polis ekiplerince bankaya götürülerek işlemleri çözüldü. Polis, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gitti, banka işlemlerini halletti

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Banka, Polis, 3. Sayfa

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Polis, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gitti, banka işlemlerini halletti

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