Haberler » 3. Sayfa » Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular - Haberler

Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular

Hatay'ın Samandağ ilçesinde telefon dolandırıcılarına para kaptırmak üzere olan 3 vatandaşı polis ekipleri kurtardı.

26.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:16 Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular
'ın ilçesinde telefon dolandırıcılarına para kaptırmak üzere olan 3 vatandaşı polis ekipleri kurtardı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ayrı ayrı zamanlarda dolandırılmaya çalışan 3 kişi polis ekipleri tarafından bankamatikten para yatırmadan önce engel olundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirlerinden Komiser Yardımcı Hasan Karadağ, yaptığı açıklamada, "Samandağ ilçemizde son zamanlarda meydana gelen dolandırıcılık olaylarla ilgili olarak ciddi ve sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Başta İl Emniyet Müdürümüz Vedat Yavuz konu üzerinde hassasiyetlerini belirtiler ve bize bu yönde talimatlarını ilettiler. İlçe Emniyet Müdürümüz Ramazan Öğün ise bu tür dolandırıcılık olaylarının olmaması için kesinlikle talimatları vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde üst seviyede tutuyoruz" dedi.

Karadağ, "İlçede son zamanlar meydana gelen üçüncü vakamız diğer ikisinde başarı sağladık. Mağaracık Mahallesi'nde yine bir amcamız dolandırılmak üzereyken ATM önünden aldık. Meydan Mahallesinde yaşayan bir hanımefendi dolandırılmak üzereyken 25 bin dolar parayı yatırmasına engel oldular. Yeni yaşanan olayda bir amcamızın Emniyet Müdürü ile telefon görüştüğünü ve uzun süre telefonun meşgulde kaldığının oğlunun bildirmesinin üzerine tabi bizler bu olaylar üzerinde duyarlı olduğumuz için dolandırıcılık yöntemi olduğuna anladık anında bütün ekiplerimizi kamu ve özel bankalarına ATM'lere yönlendirdik. Nitekim amcamız bir banka önünde elinde 23 bin dolar para ile teslim aldık. İlçe emniyet müdürlüğümüzde misafir edip kendisine polis, savcı, askerin para talep etmeyeceğini belirttik. , savcı, asker asla para istemez bu şekilde telefon alırsa en yakın güvenlik birimlerine şahısların giderek durum hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyoruz.

Banka görevlerine biz uyarılarımızı yapıyoruz konu ile ilgili bizim çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:48   Dağlık alanda kar ve sisten mahsur kalan işçileri AFAD kurtardı - Haberler
20:42   Putin ile İtalya Başbakanı Conte Libya krizini ele aldı: Mesele barış yoluyla çözülmeli - Haberler
20:42   Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Haberler
20:40   İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi - Haberler
20:36   Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:29   Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
26.12.2019 21:01:09