15.06.2019 17:08
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Polis sayesinde sınava yetiştiler

Diyarbakır'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan 2 öğrenciyi, sınava girecekleri okula polis yetiştirdi.

Diyarbakır'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan 2 öğrenciyi, sınava girecekleri okula polis yetiştirdi.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan 21 TG 539 plakalı aracın trafik sigortasını yaptırmak için bekletildiği sırada araç içerisinde bulunan 2 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalacaklarını bildirdi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla 2 öğrenci, noktada görevli polis memuru tarafından özel aracıyla sınava yetiştirildi.
Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Aslan ve polis memuruna teşekkür etti.Polis sayesinde sınava yetiştiler
Kaynak: AA
Elazığ, Diyarbakır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Polis, Güncel

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