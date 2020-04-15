Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

POLİS, ŞEHİT ANNESİNİ EVİNDEN ALARAK ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan şehit annesi oğlunun kabrini ziyaret etmek isteyince polis ekipleri, şehit annesini Güngören'deki evinden alarak Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü.

15.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:19
POLİS, ŞEHİT ANNESİNİ EVİNDEN ALARAK ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan şehit annesi oğlunun kabrini ziyaret etmek isteyince polis ekipleri, şehit annesini Güngören'deki evinden alarak Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamın İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Dün 155 polis ihbar hattını arayan ve 65 yaş üstünde olan şehit annesi 1994 yılında Kıbrıs'ta şehit olan oğlu Piyade Er Hakan Arı'nın kabrini ziyaret etmek istediğini söyleyerek polisten yardım istedi. Şehit annesi Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gençosman Mahallesi'ndeki evinden alınarak oğlunun kabrini ziyaret etmesi için Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. Şehit annesi oğlunu ziyaret etmesinin ardından polis ekiplerince tekrar evine bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
İlk operasyon yapıldı! Kaçak 5 bin 575 korona hızlı tanı kiti bulundu Haberler
İlk operasyon yapıldı! Kaçak 5 bin 575 korona hızlı tanı kiti bulundu
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Haberler ›› Güncel ››POLİS, ŞEHİT ANNESİNİ EVİNDEN ALARAK ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: Toroslar Belediyesi ekipleri, kamu binalarını dezenfekte ediyor - Haber 14:58: Danimarka'da eğitim kademeli olarak yeniden başladı - Haber 14:58: Trabzon'da vatandaşlara 20 bin temel gıda ve temizlik paketi dağıtılacak - Haber 14:58: Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor" - Haber 14:58: Brezilyalı çete lideri, 20 yıl sonra Mozambik'te yakalandı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler