Haberler » Güncel » Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Haber

Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

Gaziantep'te polis ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için kadınları bilgilendirdi.

21.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:23Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
'te polis ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için kadınları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, SANKO Park'ta kadına karşı şiddetin önlenmesi için stant kurup, broşür dağıttı. SANKO Park'ı ziyaret eden kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Kadınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye eden polis, uygulamayla şiddet ihbarına anında müdahale edilebileceğini söyledi.

KADES hakkında bilgi veren polis memuru İsmail Doğan, "İç İşleri Bakanlığının ve Genel Müdürlüğünün Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) telefonumuza bu programı indiriyoruz, taciz olayı darp olayı ve bu tarz olaylarda butona bastığımızda en yakın ekip kadına destek oluyor. 155, 156, 112 ekipleri o bölgeye intikal ediyorlar ve kadını alıyorlar. Kadınlarımıza bunları anlatıyoruz, telefonlarına bu programını indirmelerini istiyoruz. Onlarda çoğunlukla kendileri indiriyorlar. Yarın, bir gün 155 aramak veya adres falan tespit etmektense bu programı indirdiğinde tek tuşla acil butonuna basarak kendilerine yardım edilmesini istiyorlar ve böyle durumlarda en kısa sürede yardım geliyor" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02  GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2020
00:01  Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi (2)
00:00  Pirşen: "Zaman kazanma projesi mi, adaleti sağlama mı, göreceğiz"
23:58  Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
23:54  Brezilya'da savcılar, gazeteci Greenwald'u "suça yardım etmekle" suçluyor
22.01.2020 00:02:19