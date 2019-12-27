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Polis silahları çekip yakaladı

Bursa narkotik polisinin metamfetamin operasyonu nefes kesti.

27.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:52 Polis silahları çekip yakaladı
narkotik polisinin metamfetamin operasyonu nefes kesti. Uyuşturucu tacirinin şehir merkezinde peşine düşen ekipler ilçesinde önünü kesti, kaçmak isteyen şüpheli silahların çekildiği operasyonda etkisiz hale getirilip yakalandı. Şüpheliye ait araçta son zamanların en yüklü miktarı olduğu belirtilen piyasa değeri 1 milyona yakın 4 bin 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgeye göre, Bursa ve çevre ilçelerinde S.C.G. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi özel otomobili ile İznik ilçesine götüren şüpheli şahsı takibe aldı. Ekipler kilometrelerce takip ettikleri şüphelinin kullandığı otomobili İznik ilçesine bağlı Elbeyli sapağında İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kıstırdı. Şahıs kaçmak isteyince silahlı polis ekipleri, etkisiz hale getirdikleri zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen operasyon sonrası gözaltına alınan S.C.G. polis otomobiline bindirilip önce İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne ardından Bursa'daki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan zanlı adli mercilere sevk edildi. - BURSA

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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