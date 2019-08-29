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Polis simitçi kılığında dolandırıcılık şebekesini çökertti

Amasya ve Merzifon ilçe polisinin leblebici, simitçi kılığına girerek takibe aldığı dolandırıcılık şebekesi 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla çökertildi.

29.08.2019 10:16 Polis simitçi kılığında dolandırıcılık şebekesini çökertti
Amasya ve Merzifon ilçe polisinin leblebici, simitçi kılığına girerek takibe aldığı dolandırıcılık şebekesi 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 2'si daha önce olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nisan ayında telefonda kendisini savcı olarak tanıtarak 88 yaşındaki N.Ç'yi çeşitli tarihlerde 7 kez dolandıran ve 200 bin TL değerinde parası ile 230 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyasını alan M.T., "Bahçıvan" operasyonu kapsamında Merzifon ilçesi Ticaret Parkı'nda suçüstü yakalanarak tutuklandı. Diğer şebeke üyelerini takibe alan Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ay boyunca simitçi, leblebici kılığına girerek şüphelileri takip etti. Yapılan çalışmaların ardından şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla Samsun'da 2, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de 3 şebeke üyesi yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok telefon, GSM hattı ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Şüphelilerden İ.F. ve M.T. daha önce yakalanarak tutuklanırken, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirilen diğer şüpheliler F.K., H.T., B.B. ve Ö.Ö. de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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